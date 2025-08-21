Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima de hoy

En la mañana de hoy en Salta, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, ofreciendo un inicio del día fresco. Los vientos serán suaves, predominando del noreste, con una velocidad máxima de 5 km/h. Manténgase atento, ya que la probabilidad de precipitaciones es mínima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el clima en Salta continuará siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.2°C, lo que hará que las condiciones sean agradables para actividades al aire libre. Los vientos seguirán soplando de manera moderada desde el noreste, con velocidades de hasta 9 km/h. La humedad relativa se mantendrá en una media del 91%, brindando una sensación térmica un poco más alta. No se esperan lluvias significativas a lo largo del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

En consideración a la previsión meteorológica, se recomienda vestir en capas para adaptarse a la variabilidad de temperaturas entre la mañana y la tarde. No es necesario llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia es extremadamente baja.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

Para quienes planean actividades al aire libre, es útil saber que el sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. Así se podrá disfrutar plenamente de la luz del día para cualquier plan o excursión planeada.