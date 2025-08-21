Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima de hoy
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 21 de agosto de 2025, 06:05

En la mañana de hoy en Salta, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, ofreciendo un inicio del día fresco. Los vientos serán suaves, predominando del noreste, con una velocidad máxima de 5 km/h. Manténgase atento, ya que la probabilidad de precipitaciones es mínima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el clima en Salta continuará siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.2°C, lo que hará que las condiciones sean agradables para actividades al aire libre. Los vientos seguirán soplando de manera moderada desde el noreste, con velocidades de hasta 9 km/h. La humedad relativa se mantendrá en una media del 91%, brindando una sensación térmica un poco más alta. No se esperan lluvias significativas a lo largo del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

También podría interesarte

Sin guardar el paraguas: la lluvia vuelve a la Ciudad de Buenos Aires antes del fin de semana

Sin guardar el paraguas: la lluvia vuelve a la Ciudad de Buenos Aires antes del fin de semana

Sigue la lluvia y se agrega otro fenómeno: la Ciudad de Buenos Aires está bajo alerta, según el Servicio Meteorológico

Sigue la lluvia y se agrega otro fenómeno: la Ciudad de Buenos Aires está bajo alerta, según el Servicio Meteorológico

En consideración a la previsión meteorológica, se recomienda vestir en capas para adaptarse a la variabilidad de temperaturas entre la mañana y la tarde. No es necesario llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia es extremadamente baja.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

Para quienes planean actividades al aire libre, es útil saber que el sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. Así se podrá disfrutar plenamente de la luz del día para cualquier plan o excursión planeada.