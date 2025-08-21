Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Información meteorológica

Pronóstico del clima en San Juan para la mañana de hoy

En la mañana, el clima en San Juan se presentará con cielos parcialmente nubosos. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 9.2°C y los 20.4°C. Hay una humedad alrededor del 61%. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 22 km/h, brindando una ligera brisa a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, se mantendrán condiciones similares, con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas durante la tarde podrán alcanzar hasta los 20.4°C. No se esperan lluvias significativas y la humedad se mantendrá estable. El viento continuará soplando con una velocidad comparable a la de la mañana.