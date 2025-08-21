Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima Santa Cruz

Pronóstico del tiempo en Santa Cruz

En la mañana, Santa Cruz experimentará condiciones parcialmente nubosas, con temperaturas mínimas cercanas a 3.4°C. La humedad prevalente del día alcanzará un valor significativo del 80%

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, se mantendrán las condiciones parcialmente nubosas, con máximas que alcanzarán los 7.3°C. Se espera que los vientos tengan una intensidad media de aproximadamente 22 km/h.