Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

jueves, 21 de agosto de 2025, 06:06

Pronóstico del tiempo en Santa Cruz

En la mañana, Santa Cruz experimentará condiciones parcialmente nubosas, con temperaturas mínimas cercanas a 3.4°C. La humedad prevalente del día alcanzará un valor significativo del 80%

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, se mantendrán las condiciones parcialmente nubosas, con máximas que alcanzarán los 7.3°C. Se espera que los vientos tengan una intensidad media de aproximadamente 22 km/h.