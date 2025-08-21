Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Pronóstico diario

Para este jueves 21 de agosto de 2025, el clima en Santa Fe mostrará condiciones de cielo parcialmente nuboso con temperaturas que se mantendrán entre los 7.9°C en las primeras horas del día y alcanzarán hasta los 18.5°C en su pico máximo. Los vientos serán leves pero presentes, con velocidades que podrían alcanzar los 21 km/h. La humedad estará cercana al 85%, potenciando la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, el cielo seguirá mayormente nublado con temperaturas relegadas a un intervalo suave y confortable, no sobrepasando los 18.5°C. Hacia la noche, se espera que el termómetro descienda a los valores más frescos del día con una temperatura mínima prevista de 7.9°C.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, dando lugar a un día de luz que durará poco más de diez horas. Las observaciones astronómicas indican que este será un día ideal para captar fenómenos celestes, aunque con cierto interés por el % de nubosidad presente.