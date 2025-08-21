Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Pronóstico diario
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 21 de agosto de 2025, 06:06

Para este jueves 21 de agosto de 2025, el clima en Santa Fe mostrará condiciones de cielo parcialmente nuboso con temperaturas que se mantendrán entre los 7.9°C en las primeras horas del día y alcanzarán hasta los 18.5°C en su pico máximo. Los vientos serán leves pero presentes, con velocidades que podrían alcanzar los 21 km/h. La humedad estará cercana al 85%, potenciando la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, el cielo seguirá mayormente nublado con temperaturas relegadas a un intervalo suave y confortable, no sobrepasando los 18.5°C. Hacia la noche, se espera que el termómetro descienda a los valores más frescos del día con una temperatura mínima prevista de 7.9°C.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, dando lugar a un día de luz que durará poco más de diez horas. Las observaciones astronómicas indican que este será un día ideal para captar fenómenos celestes, aunque con cierto interés por el % de nubosidad presente.