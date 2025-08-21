Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima hoy

Este jueves, el clima en Santiago del Estero promete ser moderadamente cambiante. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, acompañando temperaturas que variarán entre 9.5°C y 22°C. Los vientos soplarán desde el noreste con una velocidad promedio de 16 km/h, con posibles ráfagas más intensas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche, la nubosidad continuará presentándose, aunque dejando escapar ocasionalmente los rayos del sol. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 22°C como máxima. A medida que transcurra la noche, se espera que el viento disminuya su intensidad, preparando un escenario más calmado para concluir la jornada. La humedad se mantendrá en niveles medios, alcanzando un máximo del 63%.

Observaciones astronómicas

Para los amantes de la astronomía, hoy el sol tendrá su salida a las 08:04 y se ocultará a las 18:29. En cuanto a la luna, se elevará a las 17:49 mientras que su ocaso estará observable a las 07:32 del día siguiente. Este ciclo astronómico ofrece un hermoso espectáculo al amanecer y al anochecer, ideal para una salida nocturna a contemplar el cielo.