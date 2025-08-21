Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima actual

Pronóstico climático matutino en Tierra Del Fuego

El clima en Tierra Del Fuego durante las primeras horas del día presentará un cielo mayormente nuboso. Las temperaturas fluctuarán entre los -0.6°C y 2.9°C, ofreciendo un ambiente fresco. Se espera una humedad alta, alcanzando un nivel del 96%. Los vientos soplarán con una intensidad máxima de 17 km/h, creando condiciones moderadamente ventosas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, el cielo continuará con una nubosidad variable, manteniendo el mismo rango de temperaturas del día. La probabilidad de precipitaciones es leve, representando solo un 0% de probabilidad de lluvia. Los vientos disminuirán su velocidad, maximizando en 22 km/h más tarde.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Debido al clima fresco y al viento, se recomienda vestir en capas para mantenerse cómodo a lo largo del día. También es aconsejable tener a mano un abrigo impermeable, por si el viento fuerte cambia las condiciones rápidamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

El sol hará su aparición a las 09:54 y se ocultará a las 17:12, ofreciendo una duración de luz diurna limitada, propia del sur argentino en esta época del año.