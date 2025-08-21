Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

jueves, 21 de agosto de 2025, 06:07

Pronóstico climático matutino en Tierra Del Fuego

El clima en Tierra Del Fuego durante las primeras horas del día presentará un cielo mayormente nuboso. Las temperaturas fluctuarán entre los -0.6°C y 2.9°C, ofreciendo un ambiente fresco. Se espera una humedad alta, alcanzando un nivel del 96%. Los vientos soplarán con una intensidad máxima de 17 km/h, creando condiciones moderadamente ventosas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, el cielo continuará con una nubosidad variable, manteniendo el mismo rango de temperaturas del día. La probabilidad de precipitaciones es leve, representando solo un 0% de probabilidad de lluvia. Los vientos disminuirán su velocidad, maximizando en 22 km/h más tarde.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Debido al clima fresco y al viento, se recomienda vestir en capas para mantenerse cómodo a lo largo del día. También es aconsejable tener a mano un abrigo impermeable, por si el viento fuerte cambia las condiciones rápidamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

El sol hará su aparición a las 09:54 y se ocultará a las 17:12, ofreciendo una duración de luz diurna limitada, propia del sur argentino en esta época del año.