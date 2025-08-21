Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima en Tucumán
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 21 de agosto de 2025, 06:07

Hoy, jueves 21 de agosto de 2025, en Tucumán tendremos un clima que comenzará con nubosidad parcial durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, brindando un ambiente fresco ideal para comenzar la jornada. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento alcanzará un máximo de 7 km/h, proporcionando un aire tranquilo y llevadero en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso con un leve aumento en la temperatura, alcanzando máximas de hasta 22.4°C. El viento se intensificará ligeramente, llegando a 11 km/h, lo que puede generar un leve cambio en la percepción térmica. La humedad será significativa, con niveles que se mantendrán en un 80% durante gran parte del día.

Es recomendable llevar consigo un abrigo ligero para las primeras horas del día y ropa cómoda para las elevadas temperaturas de la tarde.

También podría interesarte

Sin guardar el paraguas: la lluvia vuelve a la Ciudad de Buenos Aires antes del fin de semana

Sin guardar el paraguas: la lluvia vuelve a la Ciudad de Buenos Aires antes del fin de semana

Sigue la lluvia y se agrega otro fenómeno: la Ciudad de Buenos Aires está bajo alerta, según el Servicio Meteorológico

Sigue la lluvia y se agrega otro fenómeno: la Ciudad de Buenos Aires está bajo alerta, según el Servicio Meteorológico

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

Para los observadores del cielo, el sol tendrá su salida a las 08:06 y se ocultará a las 18:35, dejando un margen amplio para disfrutar de las actividades al aire libre.