Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima en Tucumán

Hoy, jueves 21 de agosto de 2025, en Tucumán tendremos un clima que comenzará con nubosidad parcial durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, brindando un ambiente fresco ideal para comenzar la jornada. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento alcanzará un máximo de 7 km/h, proporcionando un aire tranquilo y llevadero en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso con un leve aumento en la temperatura, alcanzando máximas de hasta 22.4°C. El viento se intensificará ligeramente, llegando a 11 km/h, lo que puede generar un leve cambio en la percepción térmica. La humedad será significativa, con niveles que se mantendrán en un 80% durante gran parte del día.

Es recomendable llevar consigo un abrigo ligero para las primeras horas del día y ropa cómoda para las elevadas temperaturas de la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

Para los observadores del cielo, el sol tendrá su salida a las 08:06 y se ocultará a las 18:35, dejando un margen amplio para disfrutar de las actividades al aire libre.