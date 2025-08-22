Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima hoy

Esta mañana en la Ciudad de Buenos Aires, nos encontraremos con un clima mayormente despejado y con brisas suaves. Se espera que la temperatura mínima descienda a 5.6°C, brindando una mañana fresca. La humedad alcanzará un nivel del 55%, por lo que se sugiere vestirse en capas para adaptarse al cambio de temperatura durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche de hoy, el cielo se mantendrá principalmente despejado y las temperaturas aumentarán hasta los 15.7°C. Con el viento alcanzando una velocidad de hasta 21 km/h, será un día ideal para actividades al aire libre. La humedad descenderá, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.