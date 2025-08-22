Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima hoy

Hoy en Catamarca, iniciaremos la mañana con un día parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán alrededor de los 6.4°C y el cielo permanecerá sin grandes cambios. No hay pronóstico de precipitaciones para el día de hoy, así que puedes planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La sensación de humedad estará presente, pero no será dominante. El clima es ideal para disfrutar de la mañana con tranquilidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, esperamos que las temperaturas alcancen los 23.7°C. El cielo continuará con algunas nubes, pero sin posibilidad de lluvia. La velocidad del viento alcanzará los 21 km/h, lo cual podría incrementar la sensación de frescura. Durante la noche, el clima se mantendrá estable con cielos parcialmente nublados y temperaturas descendiendo nuevamente hasta el rango más bajo del día. Se recomienda abrigarse si planeas pasar tiempo al aire libre en la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025

El sol salió esta mañana a las 08:12 y se pondrá a las 18:33. Se recomienda planificar actividades al aire libre considerando nuestras horas de luz, especialmente si se planea disfrutar de los paisajes de la región al atardecer.