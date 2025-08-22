Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima Chubut

Este viernes, el clima en Chubut ofrece un comienzo de día con temperaturas frescas y cielo parcialmente nuboso. La mañana se presenta con una temperatura mínima de 7.3°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 31 km/h, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre. Para más detalles sobre el clima, visite Canal 26.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En horas de la tarde, el clima mantendrá su estado de parcialmente nuboso, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 14.7°C. Cabe destacar que la humedad relativa será del 79%, proporcionando una jornada húmeda. Los vientos seguirán constantes, pero sin presentar ráfagas significativas. Al anochecer, las condiciones del tiempo mantendrán su estabilidad, sin precipitaciones esperadas hasta el momento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol saldrá a las 8:49 AM y se pondrá a las 5:51 PM. De igual manera, es interesante notar que la luna alcanzará su fase de salida a las 8:28 AM, brindando un encantador espectáculo nocturno para los amantes de la astronomía.