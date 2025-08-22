Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Previsión diaria

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima comenzará con un amanecer parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán mínimas de alrededor de 8.6°C con una humedad del 62%, lo que proporcionará un ambiente fresco en la ciudad. Se esperan vientos del noroeste a una velocidad máxima de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance el día, el clima se mantendrá con nubes intermitentes, alcanzando una temperatura máxima de 16°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente a un máximo de 22 km/h, pero no se espera que haya precipitaciones significativas durante el día ni la noche. Será una jornada ideal para actividades al aire libre con cielos parcialmente despejados y sin riesgo de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50 en Ciudad De Buenos Aires. Estas horas son ideales para planificar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un hermoso día con familiares y amigos.