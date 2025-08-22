Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Previsión diaria
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 22 de agosto de 2025, 06:00

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima comenzará con un amanecer parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán mínimas de alrededor de 8.6°C con una humedad del 62%, lo que proporcionará un ambiente fresco en la ciudad. Se esperan vientos del noroeste a una velocidad máxima de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance el día, el clima se mantendrá con nubes intermitentes, alcanzando una temperatura máxima de 16°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente a un máximo de 22 km/h, pero no se espera que haya precipitaciones significativas durante el día ni la noche. Será una jornada ideal para actividades al aire libre con cielos parcialmente despejados y sin riesgo de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50 en Ciudad De Buenos Aires. Estas horas son ideales para planificar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un hermoso día con familiares y amigos.