Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025
Pronóstico del tiempo para hoy en Córdoba
Este viernes 22 de agosto de 2025, el clima en Córdoba se presenta con un cielo parcialmente nublado desde la mañana. Para esta primera parte del día, se esperan temperaturas mínimas de 7.3°C, mientras que la máxima alcanzará los 21.9°C. No se anticipan precipitaciones, por lo que el día será mayormente seco. La humedad relativa alcanzará un nivel favorable, proporcionando un entorno cómodo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Durante la tarde y noche, el cielo seguirá con intervalos de nubosidad. Las temperaturas no sufrirán cambios bruscos, manteniéndose en el rango confortable previsto. Se espera que los vientos sean moderados, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, lo que aportará una atmósfera fresca a medida que avance la noche. La probabilidad de lluvias se mantiene baja, asegurando condiciones estables para actividades al aire libre.
También podría interesarte
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025
Para los interesados en observaciones astronómicas, hoy el sol salió a las 08:12 y se pondrá hacia las 18:21, marcando un día con aproximadamente diez horas de luz natural.