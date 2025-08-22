Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima en Corrientes

Esta mañana, en la ciudad de Corrientes, se espera un clima mayormente despejado, con temperaturas comenzando desde los 8.2°C. La humedad alcanzará niveles cercanos al 94%, mientras que el viento llegará a una intensidad máxima de 9 km/h. Los residentes pueden experimentar una {leve brisa} matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avance la tarde, el cielo podría mantenerse con algunas nubes, alcanzando una temperatura máxima de 18.8°C. Durante la noche, se prevé que el clima sea de similar estabilidad, aunque la temperatura puede descender ligeramente. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente a 19 km/h, pero sin representar un inconveniente importante.