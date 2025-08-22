Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025
Esta mañana, en la ciudad de Corrientes, se espera un clima mayormente despejado, con temperaturas comenzando desde los 8.2°C. La humedad alcanzará niveles cercanos al 94%, mientras que el viento llegará a una intensidad máxima de 9 km/h. Los residentes pueden experimentar una {leve brisa} matutina.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
A medida que avance la tarde, el cielo podría mantenerse con algunas nubes, alcanzando una temperatura máxima de 18.8°C. Durante la noche, se prevé que el clima sea de similar estabilidad, aunque la temperatura puede descender ligeramente. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente a 19 km/h, pero sin representar un inconveniente importante.
Se recomienda a los habitantes de Corrientes llevar una abrigo ligero en caso de enfriamientos inesperados durante las primeras horas de la mañana.