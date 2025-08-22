Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025
Hoy en Entre Ríos, el clima se presentará mayormente claro durante la mañana, con temperaturas mínimas rondando los 7.8°C. Se espera una máxima de 17.2°C, ideal para quienes disfrutan de las frescas mañanas de otoño. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 24 km/h, lo cual puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La humedad será de aproximadamente 82%, por lo que recomendamos a aquellos con condiciones respiratorias tomar precauciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos
Ya por la tarde, el panorama cambiará discretamente, aunque las condiciones generales seguirán siendo placenteras. Con cielos parcialmente nubosos, la temperatura se mantendrá entre los 10°C y 16°C. No se esperan precipitaciones significativas durante este periodo, lo cual garantiza una tarde apacible para actividades al aire libre. La noche caerá con temperaturas que bajarán nuevamente hacia los 7°C, acompañadas de un leve incremento en las rachas de viento a unos 13 km/h.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025
Este viernes, el sol hará su aparición a las 07:58 y se despedirá a las 18:05. Los observadores astronómicos pueden aguardar una puesta de luna a las 07:27 y el amanecer de la luna a las 17:22, proporcionando un espectáculo celeste digno de admiración en el cielo entrerriano.