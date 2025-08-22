Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima Actualizado

Hoy en Entre Ríos, el clima se presentará mayormente claro durante la mañana, con temperaturas mínimas rondando los 7.8°C. Se espera una máxima de 17.2°C, ideal para quienes disfrutan de las frescas mañanas de otoño. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 24 km/h, lo cual puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La humedad será de aproximadamente 82%, por lo que recomendamos a aquellos con condiciones respiratorias tomar precauciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Ya por la tarde, el panorama cambiará discretamente, aunque las condiciones generales seguirán siendo placenteras. Con cielos parcialmente nubosos, la temperatura se mantendrá entre los 10°C y 16°C. No se esperan precipitaciones significativas durante este periodo, lo cual garantiza una tarde apacible para actividades al aire libre. La noche caerá con temperaturas que bajarán nuevamente hacia los 7°C, acompañadas de un leve incremento en las rachas de viento a unos 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025

Este viernes, el sol hará su aparición a las 07:58 y se despedirá a las 18:05. Los observadores astronómicos pueden aguardar una puesta de luna a las 07:27 y el amanecer de la luna a las 17:22, proporcionando un espectáculo celeste digno de admiración en el cielo entrerriano.