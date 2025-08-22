Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima de hoy

Pronóstico del tiempo para hoy en Formosa

El clima en Formosa para hoy viernes 22 de agosto de 2025 se prevé parcialmente nuboso con temperaturas que alcanzarán un máximo de 20.5°C y un mínimo de 7.9°C. Durante la mañana, los cielos permanecerán mayormente despejados, lo que permitirá una sensación térmica agradable. Los vientos soplarán desde el sudeste con una media de 2.4 km/h, lo que aportará frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan estables, llegando a un máximo de 20.5°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso, permitiendo algunas horas de sol. Hacia la noche, las nubes aumentarán parcialmente, pero sin precipitaciones significativas. La humedad relativa se mantendrá entre 41% y 96%, ideal para aquellos que disfrutan de las noches frescas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer se registrará a las 07:37, mientras que el atardecer será a las 18:08, permitiendo una jornada con buena cantidad de luz diurna.