Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Jujuy, se prevé un clima parcialmente nuboso a lo largo de la mañana. La temperatura mínima alcanzará los 4.2°C. No se esperan precipitaciones, y el viento tendrá una velocidad promedio de 10 km/h. La humedad será moderada, alcanzando un nivel máximo de 85% sin probabilidades altas de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche en Jujuy, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán hasta 18.4°C. Los vientos se mantendrán alrededor de los 10 km/h, y desaparecen las probabilidades de precipitaciones significativas. Si bien la humedad sigue siendo alta, la sensación térmica será agradable en general.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025

Hoy, el sol salió a las 08:01 y se pondrá a las 18:41. Las condiciones actuales ofrecen una buena visibilidad para aquellos interesados en la observación astronómica nocturna, con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de las estrellas.