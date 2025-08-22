Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima en región

Condiciones climáticas matutinas

En la mañana de este viernes, el clima en La Pampa será parcialmente nuboso, con una mínima de 7.1°C. La humedad se mantendrá en un rango confortable, y no se esperan precipitaciones. El viento soplará con una velocidad moderada de hasta 14 km/h, aportando un ambiente fresco al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche, las temperaturas llegarán hasta un máximo de 18.4°C. Continuará el cielo parcialmente cubierto, aunque sin precipitaciones previstas. La velocidad del viento se incrementará ligeramente con ráfagas que podrán alcanzar los 29 km/h. La jornada concluirá con una temperatura agradable y un descenso gradual hacia los valores más frescos de la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025

Para los interesados en observar el cielo, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:08. Aproveche este día para actividades al aire libre bajo un entorno nuboso, pero sin lluvias que puedan interrumpir sus planes.