Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima en región
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 22 de agosto de 2025, 06:03

Condiciones climáticas matutinas

En la mañana de este viernes, el clima en La Pampa será parcialmente nuboso, con una mínima de 7.1°C. La humedad se mantendrá en un rango confortable, y no se esperan precipitaciones. El viento soplará con una velocidad moderada de hasta 14 km/h, aportando un ambiente fresco al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche, las temperaturas llegarán hasta un máximo de 18.4°C. Continuará el cielo parcialmente cubierto, aunque sin precipitaciones previstas. La velocidad del viento se incrementará ligeramente con ráfagas que podrán alcanzar los 29 km/h. La jornada concluirá con una temperatura agradable y un descenso gradual hacia los valores más frescos de la noche.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025

Para los interesados en observar el cielo, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:08. Aproveche este día para actividades al aire libre bajo un entorno nuboso, pero sin lluvias que puedan interrumpir sus planes.