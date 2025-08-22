Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima diario

En el día de hoy, viernes 22 de agosto de 2025, Mendoza amanecerá con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de 6.6°C. A lo largo de la mañana, se espera que el clima mantenga estas condiciones, con una humedad máxima de 62% asegurando un ambiente fresco. Para aquellos interesados en actividades al aire libre, es recomendable aprovechar las horas de la mañana antes de que la intensidad del sol aumente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En horas de la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso mientras que las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.5°C. El viento alcanzará velocidades de hasta 13 km/h, lo que podría provocar una leve sensación de frescura al anochecer. Es importante considerar el índice de humedad que se mantendrá en un nivel estable, por lo que el día se mantendrá confortable para actividades recreativas nocturnas. No se esperan precipitaciones para el cierre del día, garantizando una noche tranquila para los mendocinos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025

Por último, en cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 8:34 a.m. y se ocultará alrededor de las 6:35 p.m., ofreciendo cerca de 10 horas y 1 minuto de luz solar. Además, la fase actual de la luna es creciente, con el próximo amanecer lunar programado para las 5:22 a.m., mientras que se pondrá alrededor de las 8:05 p.m.

Se recomienda disfrutar del día con la ropa adecuada para climas frescos, y considerar actividades al aire libre durante la mañana y tarde, cuando las condiciones son más favorables.