Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

El clima en Misiones para la mañana de hoy, viernes 22 de agosto de 2025, presentará un estado de cielo nuboso con temperaturas mínimas cercanas a los 6.8°C. La sensación térmica será más agradable conforme avance el día, alcanzando máximas de hasta 18.2°C. La humedad será del 97%, manteniendo el ambiente algo húmedo pero sin la presencia de precipitaciones. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 8 km/h, lo que ofrecerá un clima moderadamente tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

En horas de la tarde, se espera que el sol aparezca ocasionalmente entre las nubes. Las temperaturas no variarán significativamente, manteniéndose agradables. Durante la noche, el clima seguirá parcialmente nuboso, con una ligera caída en las temperaturas que llegarán a un mínimo de 6.8°C. Aunque no se pronostican lluvias, la alta humedad seguirá presente. La brisa seguirá siendo suave, con vientos de hasta 7 km/h.

Recomendaciones

Se aconseja llevar ropa ligera pero a prueba de viento para las salidas tempranas o nocturnas, ya que las temperaturas pueden ser más frescas. No olvidar mantenerse hidratado durante las horas más calurosas del día.

Astronomía

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025: el amanecer será a las 07:30 y el atardecer a las 17:57. Aprovechen las horas de luz para disfrutar al aire libre.