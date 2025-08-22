Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Actualidad climática

Hoy en Neuquén, el clima se presentará con condiciones relativamente estables por la mañana. Se pronostica un cielo parcialmente nuboso, lo que podría resultar en periodos de sol intermitente. Las temperaturas durante las primeras horas del día rondarán un mínimo de 4.9°C, elevándose gradualmente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y la noche, esperamos que el ambiente continúe con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C. Es importante mencionar que el viento soplará del sector sur, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h. La humedad relativa del ambiente será notable, lo cual podrías percibir a lo largo del día. Además, no se esperan precipitaciones significativas, manteniendo las condiciones relativamente secas.