Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

viernes, 22 de agosto de 2025, 06:05

Clima en la mañana

En Río Negro, el clima de la mañana se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C. Aunque no se espera lluvia durante el día, la humedad alcanzará un máximo del 82%. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 22 km/h, acompañados de ráfagas que podrían llegar hasta los 43 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y la noche, en Río Negro continuará el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas ascenderán hasta los 17.1°C. Los vientos se mantendrán activos, con velocidades que podrían variar entre 13 y 22 km/h, presentando ráfagas de hasta 43 km/h. Es importante tener precaución ante estas condiciones de viento fuerte.