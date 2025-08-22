Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima Diario

Clima en la mañana

En Río Negro, el clima de la mañana se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C. Aunque no se espera lluvia durante el día, la humedad alcanzará un máximo del 82%. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 22 km/h, acompañados de ráfagas que podrían llegar hasta los 43 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y la noche, en Río Negro continuará el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas ascenderán hasta los 17.1°C. Los vientos se mantendrán activos, con velocidades que podrían variar entre 13 y 22 km/h, presentando ráfagas de hasta 43 km/h. Es importante tener precaución ante estas condiciones de viento fuerte.