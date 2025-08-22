Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Previsión climática

Este viernes 22 de agosto de 2025, el clima en Salta se presentará con condiciones parcialmente nubosas durante toda la mañana. Se esperan temperaturas mínimas alrededor de 3.4°C lo que indica un inicio de día fresco. La presencia del sol será intermitente, permitiendo que el mercurio en el termómetro ascienda hasta alcanzar máximas de alrededor de 21.2°C en las horas más cálidas del día. La humedad relativa será del 47%, acompañando vientos con una velocidad máxima de 22 km/h, lo cual puede generar una sensación térmica más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el cielo continuará presentándose parcialmente cubierto. Las temperaturas seguirán siendo agradables, permitiendo disfrutar de la ciudad. Sin embargo, debido a la nubosidad y los vientos que podrían alcanzar hasta 22 km/h, es recomendable tener a mano un abrigo ligero. El índice de humedad llega a un máximo de 47%, manteniendo un ambiente relativamente seco. Aunque no se esperan lluvias, siempre es bueno estar preparado y revisar el clima antes de salir.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Se aconseja usar protección solar y mantenerse hidratado si planea estar al aire libre durante el día. Dado que los vientos serán moderados, si tienes planeadas actividades al aire libre, asegúrate de que estén en lugares resguardados de las ráfagas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025

El sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. Estas condiciones ofrecerán un día largo de luz solar, aunque parcialmente nublado, proporcionándole a los habitantes y visitantes de Salta un cielo rico en matices durante el amanecer y el atardecer.