Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima Diario

En San Juan, el clima de esta mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, lo que sugiere una mañana fresca. No se esperan precipitaciones en este horario, y los vientos estarán presentes con una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, las condiciones cambiarán ligeramente. Se anticipa un aumento en la temperatura hasta un máximo de 20.4°C. Aunque el cielo seguirá con nubes dispersas, no se pronostican lluvias, y la velocidad del viento podría llegar hasta los 17 km/h. La humedad relativa alcanzará alrededor del 61%.