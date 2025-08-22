Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 22 de agosto de 2025, 06:05

En San Juan, el clima de esta mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, lo que sugiere una mañana fresca. No se esperan precipitaciones en este horario, y los vientos estarán presentes con una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, las condiciones cambiarán ligeramente. Se anticipa un aumento en la temperatura hasta un máximo de 20.4°C. Aunque el cielo seguirá con nubes dispersas, no se pronostican lluvias, y la velocidad del viento podría llegar hasta los 17 km/h. La humedad relativa alcanzará alrededor del 61%.