Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima en Santa Cruz

En el inicio de este viernes 22 de agosto de 2025, el clima en Santa Cruz se presenta con un panorama parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas alcanzarán valores mínimos de 3.4°C. Este ambiente fresco vendrá acompañado de una humedad que oscilará alrededor del 80 por ciento, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 18 km/h.

Recomendamos seguir monitoreando el clima para estar prevenidos ante cualquier cambio inesperado. A lo largo de la mañana se podrá disfrutar de momentos parcialmente soleados, aunque con la posibilidad de algunos vientos dispersos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En horas de la tarde y noche, las condiciones meteorológicas en Santa Cruz mantendrán características similares. El cielo seguirá presentándose mayormente nublado, sin embargo, las temperaturas subirán ligeramente para alcanzar un máximo de 7.3°C durante la tarde. Los vientos, en este periodo, se intensificarán ligeramente con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h.

Al respecto, es importante tener en cuenta que la humedad continuará alta, cercana al 95 por ciento, lo que puede incrementar la sensación de frío. Recomendamos vestirse en capas para poder adecuarse a los cambios de temperatura durante el día.