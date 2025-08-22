Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima del día

Hoy en Santa Fe, el clima estará caracterizado por una mañana fresca con cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima rondará los 7.9°C. Se espera una humedad relativa alrededor de 40% y vientos suaves de hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, el clima se mantendrá con cielos parcialmente cubiertos, con una temperatura máxima que alcanzará los 18.5°C. Los vientos aumentarán levemente, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h hacia la noche. No se pronostican precipitaciones, así que será un día ideal para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Con el clima agradable de hoy, se recomienda usar ropa ligera pero llevar un abrigo por si la brisa se intensifica. Al ser una jornada sin lluvias, es perfecto para paseos o deportes al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá aproximadamente a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, proporcionando un hermoso espectáculo de atardecer para quienes disfruten de las vistas al final del día.