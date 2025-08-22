Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Estado del clima

Para la mañana de hoy en Santiago del Estero, se prevé un clima clima fresco con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas en torno a los 9.5°C. Será una jornada con una sensación térmica agradable, aunque la humedad relativa será notable, alcanzando el 63%. Es recomendable mantener una chaqueta a mano debido a la leve brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde y noche, se anticipa que las temperaturas se eleven progresivamente, alcanzando un máximo de 22°C. El cielo continuará parcialmente cubierto, y se espera que los vientos vayan aumentando su velocidad hasta un máximo de 26 km/h. Estos vientos pueden traer consigo ráfagas moderadas, por lo que se sugiere estar atento si se planean actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol salió a las 07:32 y se pondrá a las 18:29. Aprovechar al máximo las horas de luz solar puede ayudar a disfrutar de las actividades al aire libre antes de que la temperatura comience a descender al caer la noche.