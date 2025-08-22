Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025
Para la mañana de hoy en Santiago del Estero, se prevé un clima clima fresco con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas en torno a los 9.5°C. Será una jornada con una sensación térmica agradable, aunque la humedad relativa será notable, alcanzando el 63%. Es recomendable mantener una chaqueta a mano debido a la leve brisa.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
Por la tarde y noche, se anticipa que las temperaturas se eleven progresivamente, alcanzando un máximo de 22°C. El cielo continuará parcialmente cubierto, y se espera que los vientos vayan aumentando su velocidad hasta un máximo de 26 km/h. Estos vientos pueden traer consigo ráfagas moderadas, por lo que se sugiere estar atento si se planean actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025
Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol salió a las 07:32 y se pondrá a las 18:29. Aprovechar al máximo las horas de luz solar puede ayudar a disfrutar de las actividades al aire libre antes de que la temperatura comience a descender al caer la noche.