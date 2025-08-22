Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima Diario

Tiempo por la mañana

Para este viernes en Tierra Del Fuego, se pronostica un día parcialmente nuboso con algunas claras. Las temperaturas mínimas serán de -0.6°C, acompañadas por una humedad del 96%. Se espera que el viento sople con una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, el clima continuará parcialmente nuboso y las temperaturas alcanzarán un máximo de 2.9°C. El viento podrá tener ráfagas de hasta 22 km/h. La humedad a lo largo del día será del 96%, lo que dará una sensación de mayor frescura.

En cuanto a la noche, se mantendrá una estado de nubes parciales sin precipitaciones esperadas. La temperatura descenderá nuevamente, oscilando alrededor de los valores matutinos. A lo largo del día, no se prevén cambios significativos en el clima.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025. El sol hará su aparición a las 09:54, y se despedirá a las 17:12, ofreciendo un total de 7 horas y 18 minutos de luz diurna.