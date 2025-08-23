Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

Clima diario

El clima en Catamarca hoy se presentará parcialmente nuboso con temperaturas que fluctuarán entre los 6.4°C como mínima y los 23.7°C como máxima. La clima de la mañana será agradable, pero se recomienda vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura que podrían suceder a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente cubierto y vientos suaves alcanzando velocidades de hasta 16 km/h. El porcentaje de humedad se mantendrá bastante alto, alrededor del 65%. Aunque no se esperan lluvias para hoy, siempre es bueno estar preparado. Recomendamos a los habitantes disfrutar del aire libre, pero teniendo en cuenta las posibles variaciones de temperatura al final del día.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:33, permitiendo un día amplio para actividades al aire libre. Las condiciones son favorables para aquellos interesados en la observación del cielo nocturno, ya que la fase lunar es favorable y no se esperan nubes al anochecer.