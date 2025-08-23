Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

Clima actual

Para este sábado 23 de agosto de 2025, el clima en Ciudad De Buenos Aires comenzará el día con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas se moverán en un rango de 8.6°C a 16°C a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un brisa suave, con vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 8 km/h. La humedad será un factor a tener en cuenta, ya que se ubicará por momentos en el 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A lo largo de la tarde y noche, no se prevén cambios significativos en las condiciones climáticas. Las temperaturas mantendrán su estabilidad a lo largo del día, descendiendo ligeramente hacia la noche. Los cielos continuarán con nubes parciales, permitiendo que el sol haga apariciones esporádicas. El viento, por su parte, alcanzará velocidades de hasta 12 km/h, propiciando una atmósfera agradable y fresca para disfrutar incluso al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 23 de agosto de 2025

El amanecer se producirá a las 07:57 y el atardecer será alrededor de las 17:50. Serán excelentes momentos del día para apreciaciones astronómicas o para capturar fotografías del horizonte.

Recordamos que, mientras menores sean la cantidad de nubes en el cielo, la observación del cielo nocturno será más clara.