Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025
Pronóstico del tiempo para hoy en Córdoba
En la ciudad de Córdoba, este sábado 23 de agosto de 2025, se anticipa un día parcialmente nuboso. Por la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, con una leve brisa que podría alcanzar los 19 km/h. El clima durante las primeras horas del día será tranquilo, ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Por la tarde y noche, el tiempo continuará siendo parcialmente nuboso, con un ascenso en las temperaturas, alcanzando un máximo de 21.9°C. El viento podría intensificarse levemente, alcanzando ráfagas de hasta 14 km/h. Aunque no se espera precipitación, la humedad rondará el 50%. Se recomienda tener en cuenta estas condiciones si planeas salir por la noche.