Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

Tiempo Corrientes

En Corrientes, el clima para hoy sábado 23 de agosto de 2025 comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 8.2°C durante la mañana. A lo largo de las primeras horas, la sensación térmica será fresca, ideal para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre al inicio del día. Los vientos se mantendrán moderados, llegando a velocidades máximas de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Hacia la tarde y noche, las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 18.8°C. Aunque el cielo seguirá mostrando algunas nubes dispersas, se prevé que no haya precipitaciones durante el resto del día, asegurando un clima estable para planes de ocio o reuniones al aire libre. La humedad relativa se estabilizará alrededor del 94%, sin cambios importantes.