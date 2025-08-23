Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025
En Corrientes, el clima para hoy sábado 23 de agosto de 2025 comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 8.2°C durante la mañana. A lo largo de las primeras horas, la sensación térmica será fresca, ideal para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre al inicio del día. Los vientos se mantendrán moderados, llegando a velocidades máximas de 12 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Hacia la tarde y noche, las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 18.8°C. Aunque el cielo seguirá mostrando algunas nubes dispersas, se prevé que no haya precipitaciones durante el resto del día, asegurando un clima estable para planes de ocio o reuniones al aire libre. La humedad relativa se estabilizará alrededor del 94%, sin cambios importantes.