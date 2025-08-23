Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 23 de agosto de 2025, 06:02

Hoy en Formosa, el clima se presentará parcialmente nuboso durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 7.9°C, aumentando hasta alcanzar una máxima de 20.5°C. Durante la mañana, se estima que la presencia de nubes será intermitente, sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas. La humedad alcanzará niveles bastante elevados, con un máximo del 96%, mientras que los vientos soplarán con una velocidad promedio de hasta 9 km/h, aportando una sensación térmica un poco fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En horas de la tarde y noche, Formosa continuará bajo un cielo parcialmente nuboso. Aunque no se anticipan lluvias, se advierte que la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 96%. Los vientos seguirán presentes, aunque con un leve descenso en su velocidad hasta los 7 km/h. Se aconseja a los residentes mantenerse hidratados y evitar actividades al aire libre en las horas pico de calor, especialmente para aquellos más vulnerables. Es recomendable tener presente que pese a las nubes, el clima puede ser inestable, por lo cual se sugiere estar atentos a posibles cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.