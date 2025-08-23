Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

Clima Diario

Hoy en Formosa, el clima se presentará parcialmente nuboso durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 7.9°C, aumentando hasta alcanzar una máxima de 20.5°C. Durante la mañana, se estima que la presencia de nubes será intermitente, sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas. La humedad alcanzará niveles bastante elevados, con un máximo del 96%, mientras que los vientos soplarán con una velocidad promedio de hasta 9 km/h, aportando una sensación térmica un poco fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En horas de la tarde y noche, Formosa continuará bajo un cielo parcialmente nuboso. Aunque no se anticipan lluvias, se advierte que la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 96%. Los vientos seguirán presentes, aunque con un leve descenso en su velocidad hasta los 7 km/h. Se aconseja a los residentes mantenerse hidratados y evitar actividades al aire libre en las horas pico de calor, especialmente para aquellos más vulnerables. Es recomendable tener presente que pese a las nubes, el clima puede ser inestable, por lo cual se sugiere estar atentos a posibles cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.