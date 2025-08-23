Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

Pronóstico diario

En Jujuy, la mañana se presenta con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que rondarán entre los 4.2°C. Al levantarnos podremos sentir una sensación fresca con una humedad alrededor del 46%. La velocidad del viento alcanzará los 6 km/h, aportando una brisa suave al clima matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso y la temperatura máxima alcanzará los 18.4°C. El viento se intensificará ligeramente hasta los 13 km/h, sin grandes variaciones que puedan afectar las actividades al aire libre. A medida que la noche se aproxima, las condiciones del clima se mantendrán estables; sin embargo, es recomendable llevar un abrigo liviano si piensa salir.