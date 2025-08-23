Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

En Mendoza, la mañana de este sábado 23 de agosto de 2025 comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas rondarán los 6.6°C, lo que dará un inicio fresco al día. A lo largo de la mañana, los vientos soplarán con una velocidad máxima de 13 km/h, proporcionando una brisa ligera que no alterará mucho la percepción térmica. La humedad se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 37%, asegurando un ambiente confortable para las actividades matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Hacia el mediodía y durante la tarde, el clima se tornará más cálido con temperaturas ascendiendo hasta los 17.5°C. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nuboso, se espera que las nubes se dispersen momentáneamente en algunos momentos del día, permitiendo que el sol haga acto de presencia ocasionalmente. Durante la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, pero el ambiente continuará siendo agradable y sin cambios drásticos. Los vientos del noreste mantendrán una velocidad estable de hasta 13 km/h durante toda la jornada, asegurando una calma general en el clima urbano sin ráfagas significativas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Dada la variabilidad de temperaturas y la presencia de nubes, se recomienda vestir en capas para poder adaptarse tanto al posible incremento como al descenso térmico a lo largo del día. Si planea viajar o realizar actividades al aire libre, sería prudente llevar consigo una chaqueta ligera para la mañana y una bufanda ligera para la tarde-noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 23 de agosto de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:34 y se pondrá a las 18:35. Durante la noche, el cielo permitirá observar la luna, que se encontrará en una fase de creciente, añadiendo un bello escenario para las observaciones astronómicas.

Recuerde siempre consultar las actualizaciones del clima antes de planificar actividades para estar bien preparado.