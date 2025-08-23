Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

Clima diario

El día en Neuquén comienza con un clima bastante fresco, gracias a temperaturas que rondarán los 4.9°C durante la mañana. El cielo estará parcialmente cubierto, por lo que se verá un panorama nublado. La humedad se mantendrá alrededor del 75%, creando una sensación un poco más húmeda. Los vientos máximos alcanzarán los 13 km/h, lo que aportará un ligero movimiento del aire en la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Ya en horas de la tarde, las temperaturas suben un poco más, llegando hasta un máximo de 17°C. Aunque el cielo aún mantendrá nubes dispersas, no se pronostican precipitaciones, por lo que el riesgo de lluvia es bajo. La humedad descenderá levemente, manteniéndose en torno al 71%, mientras que la velocidad del viento aumentará ligeramente hasta los 15 km/h. Para la noche, se espera que las temperaturas empiecen a bajar, preparando el ambiente para otra tarde fresca y nubosa. Te recomendamos disfrutar del atardecer, ya que las condiciones serán propicias para ver el cambio de luz en el cielo.

Observaciones astronómicas para hoy en Neuquén

Este sábado, el sol salió a las 08:47 y se pondrá a las 18:16. Con tal disposición, podrás disfrutar de aproximadamente 9 horas y media de luz diurna. Es una oportunidad perfecta para quienes disfrutan de las actividades al aire libre en esta temporada de otoño.