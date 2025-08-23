Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

sábado, 23 de agosto de 2025, 06:04

Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

Hoy en Salta, se espera un clima templado. Las temperaturas mínimas serán de 7.5°C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 45.6°C. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso y los vientos soplarán del sector oeste a una media de 2 km/h. Con una humedad aproximada del 91%, se prevé un día sin grandes variaciones climáticas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, el clima continuará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán rondando los 45.6°C en su punto máximo, y el viento aumentará ligeramente su velocidad hasta 8 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad permanecerá alta, alrededor del 91%, por lo que se recomienda a los salteños hidratarse adecuadamente.