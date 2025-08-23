Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

Clima en Salta

Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

Hoy en Salta, se espera un clima templado. Las temperaturas mínimas serán de 7.5°C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 45.6°C. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso y los vientos soplarán del sector oeste a una media de 2 km/h. Con una humedad aproximada del 91%, se prevé un día sin grandes variaciones climáticas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, el clima continuará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán rondando los 45.6°C en su punto máximo, y el viento aumentará ligeramente su velocidad hasta 8 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad permanecerá alta, alrededor del 91%, por lo que se recomienda a los salteños hidratarse adecuadamente.