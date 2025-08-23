Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

Información Meteorológica

Para este sábado 23 de agosto de 2025 en San Juan, el clima se presentará de manera variada. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con posibilidades de algunas nubes intermitentes y temperaturas que oscilarán entre los 9.2°C como mínima y 20.4°C como máxima. La humedad alcanzará un nivel del 61%, mientras que los vientos se desplazarán a una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Hacia la tarde y noche, el clima permanecerá parcialmente nublado. Las temperaturas continuarán siendo agradables, manteniéndose dentro del rango previamente mencionado. No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, por lo que las actividades al aire libre no deberían presentar inconvenientes significativos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 23 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:29 AM y se esconderá a las 06:37 PM, marcando un día más de invierno en la región con una extensión lumínica relativamente corta.