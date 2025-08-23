Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

Clima local

En Santa Cruz, el clima de la mañana estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas que rondarán los 3.4°C. Se prevén vientos suaves con velocidades cercanas a los 14 km/h, mientras que la humedad alcanzará el 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, el cielo continuará con una tendencia nubosa. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 7.3°C. Se espera un aumento en la velocidad del viento, hasta un máximo de 25 km/h, manteniendo una humedad relativa alrededor del 95%.

Recuerde llevar abrigo adicional, sobre todo para las actividades nocturnas.