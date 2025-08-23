Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

sábado, 23 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Santa Fe

Durante la mañana, Santa Fe experimentará un clima clima mayormente claro. Las temperaturas serán agradables, fluctuando entre 7.9°C de mínima y 18.5°C de máxima. A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar al aire libre sin preocupaciones por la lluvia. La humedad relativa es del 40%, asegurando un clima seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, el cielo en Santa Fe se tornará parcialmente nuboso. El viento soplará a una velocidad moderada de hasta 21 km/h. A medida que el ocaso se acerque, las temperaturas descenderán gradualmente ofreciendo un ambiente fresco y sereno.