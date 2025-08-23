Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

Clima Hoy

El clima en Tucumán para este sábado estará caracterizado por una mañana parcialmente nubosa. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, brindando un inicio de día fresco para los tucumanos. La humedad relativa se mantendrá elevada, alrededor del 41%, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior. Se esperan vientos suaves provenientes del sureste, con una velocidad de hasta 5 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, la temperatura aumentará hasta alcanzar un máximo de 22.4°C. El cielo se mantendrá con algunas nubes dispersas, pero en general, será un día apacible para realizar actividades al aire libre. Los vientos continuarán soplando de manera ligera, manteniendo una velocidad media de 5 km/h. La visibilidad será buena, ideal para desplazarse por la ciudad sin dificultades.