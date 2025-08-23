Una marca de ropa reconocida a nivel mundial cierra 28 locales: qué pasará con los productos sin vender

Una popular empresa con presencia en distintos países decidió cambiar su esquema de negocios, por lo que cerró una importante cantidad de tiendas.

Tiendas H&M. Foto: Unsplash

España recibió una mala noticia, con respecto a una icónica marca de ropa que deja en evidencia los cambios que sufrieron los hábitos de consumo en los últimos años. Si bien no hay una quiebra o salida por completo, la empresa reducirá notablemente su presencia en locales físicos.

Una icónica marca de ropa cierra más de 25 locales

Se trata de la reconocida marca H&M, dedicada a la venta de ropa y con presencia en muchos países del mundo. En pleno proceso de readaptación a las necesidades y realidades del mercado, anunciaron el cierre de 28 locales en el país europeo.

La cadena de origen sueco reveló que la despedida de estos 28 establecimientos significará también despidos masivos. 588 trabajadores quedarán sin sus puestos, en una consecuencia directa de la decisión de retraer sus operaciones presenciales.

La finalidad de estos cierres tiene que ver con un enfoque prioritario en la venta digital, algo que ya ocurrió en otras cadenas reconocidas del rubro. Incluso el comunicado cita como causas a cuestiones organizativas, productivas y económicas. Ante la protesta por la cantidad de personas que perderán su trabajo, detallaron que están dispuestos a “abordar este asunto con el máximo respeto”.

H&M no dio detalles de lo que ocurrirá con la mercadería de los locales que cerrarán, aunque se estima que pasará a estar en las tiendas que permanecerán abiertas, así como también estarán en el stock de la tienda virtual.

En la actualidad, hay cerca de 100 tiendas distribuidas en España, que cuentan con un total de 4.000 empleados. Meses atrás, se conoció que H&M cerró una de sus principales tiendas, que estaba ubicada en la Gran Vía de Madrid.

La cadena sueca, durante décadas, se destacó por ser una de las marcas de moda más reconocibles y demandadas de dicho país. Sin embargo, los cambios en el consumo y la aparición de las compras online modificaron el panorama, lo que obligó a llevar adelante una reestructuración en sus procesos.

Según lo que expreso la reconocida empresa, aquellos empleados que serán despedidos recibirán un pago que equivaldrá a un periodo de entre 33 y 45 días trabajados por cada año en la compañía, aunque el tope es de dos años de salarios.