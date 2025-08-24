Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

Clima de hoy
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 24 de agosto de 2025, 06:01

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires esta mañana

Esta mañana en Buenos Aires, el clima se presentará con un ambiente parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 5.6°C. La humedad relativa alcanzará valores del 55%, proporcionando una sensación de frescura. Los vientos del sur estarán presentes con una velocidad media de 10 km/h, permitiendo una circulación de aire moderada en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 15.7°C, con cielos parcialmente cubiertos. El viento se mantendrá constante con ráfagas que pueden llegar a los 21 km/h, generando una brisa agradable. Hacia la noche, las condiciones seguirán siendo estables, con temperaturas que rondarán los 10°C. La probabilidad de precipitaciones es baja para el día de hoy, permitiendo disfrutar de una noche tranquila.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

Horóscopo de Aries de hoy: domingo 24 de agosto de 2025

Horóscopo de Aries de hoy: domingo 24 de agosto de 2025

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 24 de agosto de 2025

El sol hará su emocionante aparición a las 08:05 y se despedirá a las 17:52. La luz solar acompañará a los porteños durante 9 horas y 47 minutos, brindando una jornada ideal para disfrutar de las actividades al aire libre.