Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

Hoy en Chubut, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, lo que indica un inicio de día fresco. A lo largo del día, el viento soplará del noreste con una velocidad promedio de 31 km/h. La humedad en el ambiente será alta, llegando a un 79%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán similares, con cielos aún nubosos y temperaturas máximas que ascienden a los 14.7°C. Se mantendrá el viento del noreste, aunque su intensidad disminuirá ligeramente hacia la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut

Debido a las condiciones de viento y alta humedad, se recomienda utilizar ropa adecuada para protegerse del viento y mantenerse hidratado. Además, al haber cielos nubosos, es aconsejable tener precaución al manejar en carretera.