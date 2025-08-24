Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

Tiempo y Clima

Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima matutino será parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, y se puede esperar una humedad relativamente alta.

Los vientos correrán con una velocidad media cercana a los 22 km/h, asegurando una brisa constante durante la mañana. Si bien no se anticipan precipitaciones significativas, se recomienda estar preparado para leves sorpresas climáticas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Entrando en la tarde y noche, las condiciones del tiempo continuarán con cielos parcialmente cubiertos. Las máximas subirán hasta los 16°C, ofreciendo un clima suave y relativamente agradable. La humedad seguirá presente, pero no en niveles que generen gran incomodidad. Los vientos mantendrán su ritmo, asegurando una noche fresca en la ciudad.

En resumen, se puede esperar un día con condiciones climáticas estables, perfectas para actividades al aire libre, siempre con un abrigo ligero a mano.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 24 de agosto de 2025

El sol hará su aparición a las 7:57, marcando el inicio de la actividad diaria bajo un cielo cubierto, y se ocultará a las 17:50, dando paso a un anochecer tranquilo.