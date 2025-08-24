Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

domingo, 24 de agosto de 2025

El clima en Jujuy para hoy, domingo 24 de agosto de 2025, se presenta con cielo parcialmente cubierto durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 4.2°C, mientras que se esperan vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 10 km/h. Se anticipa una humedad del 46% durante las primeras horas del día, brindando una sensación térmica fresca. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, es recomendable llevar un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con el cielo parcialmente nublado y una máxima que podría llegar a 18.4°C. Los vientos seguirán siendo un factor, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescura en el ambiente. La humedad irá en aumento, acercándose al 85% hacia la noche, aunque no se esperan precipitaciones significativas. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, por lo que se sugiere llevar una chaqueta al salir.