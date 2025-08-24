Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

Tiempo en Mendoza

Hoy, en la provincia de Mendoza, comenzaremos el día con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6.6°C mínimos y se espera una sensación máxima de 17.5°C. Durante la mañana, las probabilidades de precipitación son inexistentes, permitiendo que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes. La ráfaga de viento superará los 12 km/h de manera ocasional.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, la nubosidad disminuirá parcialmente, pero aún estará presente, haciendo que el fresco del día se extienda hasta el anochecer. Las máximas no deberían variar mucho, manteniéndose cercanas a los 17°C. Asimismo, los vientos se incrementarán ligeramente, siendo las ráfagas las que alcancen velocidades de hasta 13 km/h. Se recomienda abrigarse bien si se planean actividades nocturnas.