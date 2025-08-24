Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025
Hoy, en la provincia de Mendoza, comenzaremos el día con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6.6°C mínimos y se espera una sensación máxima de 17.5°C. Durante la mañana, las probabilidades de precipitación son inexistentes, permitiendo que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes. La ráfaga de viento superará los 12 km/h de manera ocasional.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
En la tarde y noche, la nubosidad disminuirá parcialmente, pero aún estará presente, haciendo que el fresco del día se extienda hasta el anochecer. Las máximas no deberían variar mucho, manteniéndose cercanas a los 17°C. Asimismo, los vientos se incrementarán ligeramente, siendo las ráfagas las que alcancen velocidades de hasta 13 km/h. Se recomienda abrigarse bien si se planean actividades nocturnas.