Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

Meteorología local
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 24 de agosto de 2025, 06:03

Pronóstico del clima para hoy en Neuquén

En la jornada de hoy, Neuquén presentará un clima con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, ofreciendo un ambiente fresco. A medida que avance el día, los termómetros alcanzarán una máxima de 17°C. La humedad relativa será del 35%, un porcentaje que mantendrá el ambiente seca y estable. Hoy no se esperan precipitaciones, lo que garantiza un día sin lluvias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares con cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima se repetirá cercana a los 17°C, ofreciendo un ambiente agradable para actividades al aire libre. Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 13 km/h, por lo que sería prudente tomar precauciones si planea realizar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.

También podría interesarte

Siguen las lluvias en Argentina: las dos provincias bajo alerta por tormentas fuertes este sábado 23 de agosto

Siguen las lluvias en Argentina: las dos provincias bajo alerta por tormentas fuertes este sábado 23 de agosto

La semana se despide con agua: hasta qué hora están anunciadas lluvias en la Ciudad de Buenos Aires

La semana se despide con agua: hasta qué hora están anunciadas lluvias en la Ciudad de Buenos Aires

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 24 de agosto de 2025

El amanecer en Neuquén está previsto para las 8:47, mientras que el sol se pondrá a las 18:16, proporcionándonos unas 9 horas y 29 minutos de luz solar en el día de hoy.

No te olvides de disfrutar el buen clima y planear tus actividades considerando estas condiciones meteorológicas.