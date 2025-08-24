Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025
En Río Negro, hoy se prevé un día parcialmente nuboso con un clima cambiante. Durante la mañana, las temperaturas fluctuarán entre los 6.8°C, mostrando un ambiente fresco y propicio para actividades al aire libre. No obstante, es importante estar preparado para posibles cambios.
Hacia la tarde y la noche, el clima continuará con este patrón de nubosidad parcial. El mercurio puede llegar hasta los 17.1°C, otorgando una sensación de relativa calidez. Los vientos tomarán protagonismo durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 13 mph, lo que puede generar cierta incomodidad a quienes estén al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Al caer la tarde, se anticipa que la nubosidad disminuya, pero las ráfagas de viento podrían alcanzar los 19 mph. Es recomendable prever alguna protección para aquellos que deseen disfrutar del aire libre.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro
Si bien el día no traerá precipitaciones, llevará consigo un nivel de humedad que podría alcanzar hasta un 82%. Por tanto, se aconseja mantener la hidratación y vestir en capas.