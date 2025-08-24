Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

Estado del clima
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 24 de agosto de 2025, 06:03

Este domingo 24 de agosto de 2025, Salta amanecerá con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas serán frescas, con una mínima de aproximadamente 3.4°C, así que es recomendable abrigarse adecuadamente antes de salir de casa para enfrentar el fresco matutino. Durante el día, irá aumentando el calor, alcanzando su punto máximo de 21.2°C. A lo largo de la jornada, los vientos soplarán con una media de alrededor de 8 km/h, lo cual contribuirá a una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Al llegar la tarde y la noche, el cielo permanecerá en su mayoría nuboso, sin grandes variaciones en cuanto a precipitaciones, pues no se esperan lluvias. La humedad se mantendrá en torno al 47%, por lo que la atmosfera no será excesivamente pesada, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes significativos. A medida que transcurra la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, acercándose nuevamente hacia la mínima registrada en la madrugada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 24 de agosto de 2025

Para los amantes de la astronomía y quienes planean actividades al aire libre, es importante mencionar que el amanecer hoy en Salta está previsto para las 07:28 AM, mientras que el ocaso se producirá alrededor de las 06:40 PM. Este dato puede ser crucial para organizar excursiones o fotografía de paisajes en las primeras o últimas horas del día.