Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

Estado del clima

Este domingo 24 de agosto de 2025, Salta amanecerá con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas serán frescas, con una mínima de aproximadamente 3.4°C, así que es recomendable abrigarse adecuadamente antes de salir de casa para enfrentar el fresco matutino. Durante el día, irá aumentando el calor, alcanzando su punto máximo de 21.2°C. A lo largo de la jornada, los vientos soplarán con una media de alrededor de 8 km/h, lo cual contribuirá a una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Al llegar la tarde y la noche, el cielo permanecerá en su mayoría nuboso, sin grandes variaciones en cuanto a precipitaciones, pues no se esperan lluvias. La humedad se mantendrá en torno al 47%, por lo que la atmosfera no será excesivamente pesada, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes significativos. A medida que transcurra la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, acercándose nuevamente hacia la mínima registrada en la madrugada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 24 de agosto de 2025

Para los amantes de la astronomía y quienes planean actividades al aire libre, es importante mencionar que el amanecer hoy en Salta está previsto para las 07:28 AM, mientras que el ocaso se producirá alrededor de las 06:40 PM. Este dato puede ser crucial para organizar excursiones o fotografía de paisajes en las primeras o últimas horas del día.