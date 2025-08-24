Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

Clima diario

Hoy en San Juan, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana con temperaturas mínimas en 9.2°C. Se espera que la humedad alcance un 33%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 11 km/h. A lo largo del día, se prevé una suave brisa que refrescará el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, el pronóstico indica cielos parcialmente nubosos con una temperatura máxima que podría subir hasta los 20.4°C. El viento crecerá ligeramente en intensidad, alcanzando rachas de hasta 17 km/h. No se esperan precipitaciones durante el día, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas.